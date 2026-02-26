L'Atalanta di Raffaele Palladino ha reso meno amara la pillola che il calcio italiano ha dovuto ingoiare dopo la due giorni dei playoff di Champions League che ha visto uscire di scena Juve e Inter. Il bottino per la Serie A resta magro, ma almeno, secondo Fabio Capello, i bianconeri e la Dea hanno fatto mostrato una reazione dopo il match d'andata, una caratteristica che non si è vista nel match della squadra di Cristian Chivu: "Atalanta e Juve ci rendono orgogliosi per come hanno giocato, si è vista la tempra del calcio italiano dopo la tristezza di aver visto un'Inter amorfa col Bodo", le parole a Sky Sport dell'ex allenatore.