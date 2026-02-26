L'Atalanta è l'unica italiana qualificata agli ottavi di Champions League, dove troverà una tra Bayern Monaco e Arsenal, il 10-11 marzo all'andata e il 17-18 marzo al ritorno. Nel mezzo, nel weekend del 14-15 marzo, ci sarà la sfida al Meazza tra l'Inter e i bergamaschi.
Le date precise si sapranno soltanto all'atto dei sorteggi di Champions League previsti per questo venerdì, successivamente verrà calendarizzata anche la partita del Meazza tra la capolista e gli orobici.
Data: Gio 26 febbraio 2026 alle 11:45
Autore: FcInterNews Redazione
Autore: FcInterNews Redazione
Inaugurata a Milano la Biblioteca dello Sport. Facchetti: "In Italia molto tifo ma non una cultura sportiva"
Playoff Champions, Juve a casa come l'Inter: Osimhen spegne la clamorosa rimonta bianconera ai supplementari
Juventus eroica, anche in 10 rimonta tre gol al Galatasaray e va ai supplementari. Avanti Real Madrid e PSG
