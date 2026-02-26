L'Atalanta è l'unica italiana qualificata agli ottavi di Champions League, dove troverà una tra Bayern Monaco e Arsenal, il 10-11 marzo all'andata e il 17-18 marzo al ritorno. Nel mezzo, nel weekend del 14-15 marzo, ci sarà la sfida al Meazza tra l'Inter e i bergamaschi.

Le date precise si sapranno soltanto all'atto dei sorteggi di Champions League previsti per questo venerdì, successivamente verrà calendarizzata anche la partita del Meazza tra la capolista e gli orobici.