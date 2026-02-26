È stata inaugurata a Milano, in Via Confalonieri nel quartiere Isola, la prima Biblioteca dello Sport dedicata alla figura del giornalista Gianni Mura. Si tratta di un progetto promosso da Altropallone che parte con 2.173 libri già catalogati e disponibili, nati dalle donazioni di autori, case editrici e cittadini, e che invita la città a continuare a donare volumi e idee. Lo spazio entra nel sistema bibliotecario milanese e sarà aperto il martedì e il giovedì dalle 14 alle 18 e il sabato dalle 9 alle 13.

Nel corso dell'inaugurazione è intervenuto anche l'attore Gianfelice Facchetti, figlio dell'ex presidente dell'Inter Giacinto: "Non c’è modo migliore di ricordare un campione della penna come Gianni che creare uno spazio nel cuore della città per parlare di sport, di tutti gli sport, di letteratura, per fare memoria e soprattutto cittadinanz. In Italia c’è molto tifo, ma una cultura dello sport autentica ancora non c’è. Bisogna lavorare soprattutto sui più piccoli, non per inseguire medaglie ma per diventare sportivi”.