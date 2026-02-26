Occhio alla situazione di Zeki Celik, in scadenza a giugno con la Roma e ancora senza rinnovo. Il Corriere dello Sport oggi torna a parlare di Juventus interessata al turco, ma attenzione pure all'Inter.

"Celik è arrivato alla scadenza di contratto senza che a tempo debito (un anno e mezzo prima da prassi) nessuno fosse spinto dall’idea di proporre un rinnovo. Ma rispetto a qualsiasi incremento di rendimento che pure c’è stato nelle prestazioni, i circa 3,8 milioni che ora il suo entourage chiede per firmare un rinnovo, per la Roma non sono sostenibili - spiega il quotidiano romano -. Significherebbe mettere Celik tra i più importanti stipendi della rosa con inevitabili ricadute: alla porta del ds Massara busserebbero in parecchi e la bilancia va tenuta in equilibrio. Diverso è prendere Celik a zero e garantirgli quell’ingaggio: la Juve ci sta fortemente pensando (a fronte anche di un monte ingaggi più alto che in casa romanista) e il giocatore ha caratteristiche che rientrerebbero bene nel calcio di Spalletti. Gli accordi si possono fare verbalmente e scriverli dopo: i dialoghi sono intercorsi da un po’. Certo che l’attuale incertezza sul posto Champions in casa Juve potrebbe rendere meno celere il tutto. E allora occhio all’Inter che in quella zona del campo cerca e le operazioni a costo zero le fa per vocazione da anni".