Per cancellare la cocente delusione dall'uscita anticipata dalla Champions, l'Inter ha scelto la strada: puntare alla doppietta scudetto-Coppa Italia, un qualcosa riuscito solo in due occasioni ai nerazzurri.

L'ultima volta accadde nella leggendaria stagione del Triplete, mentre in precedenza l'obiettivo doppio era stato raggiunto nel 2005-06, considerando la coppa vinta da Mancini e lo scudetto assegnato a tavolino. Per Chivu sarebbe un traguardo enorme a livello sportivo e sorriderebbero pure le casse del club, "La Lega non concede un premio in denaro alla squadra campione d’Italia, alla quale però devolve la quota maggiore dei diritti televisivi venduti. Parliamo di circa 16 milioni che vengono destinati alla prima classificata, 14 alla seconda e così via fino al ventesimo posto - spiega la Gazzetta -. Diverso è il discorso per la Coppa Italia, che frutta poco più di 7 milioni ai sollevatori del trofeo nella finale dello Stadio Olimpico di Roma, quest’anno programmata per il 13 maggio. Ovviamente anche la corsa per cucire la coccarda sulla maglia della prossima stagione assegna premi graduali. Anche il raggiungimento della finale produce ricavi (intorno ai 4,5 milioni) mentre le semifinaliste incassano circa 2,7 milioni. È evidente che le cifre non sono paragonabili agli introiti della Champions ma si tratta comunque di denaro che può servire all’Inter per compensare l’esito indesiderato del playoff contro il Bodo Glimt".