Nicolò Barella sembra in fase involutiva. Si legge oggi su Tuttosport di come il centrocampista sia una delle principali preoccupazioni di Chivu e anche di Gattuso per la nazionale. Trascinatore con Inzaghi, anche contro il Bodo è stato uno di quelli che hanno deluso di più. Un trend che dura un po' da tutta la stagione.

Sono lontani i tempi da nove gol e dieci assist del 2022/23. Nella Champions appena conclusa per l'Inter il calciatore sardo non ha collezionato né reti né passaggi decisivi e in campionato è fermo a un gol. L'anno scorso ha chiuso a tre e quello prima a due. Non che sia un giocatore il cui rendimento si legge solo nei numeri, ma la sua stagione ricorda un po' il finale della scorsa di Dimarco.