Dopo Denzel Dumfries, Chivu può riabbracciare anche Hakan Calhanoglu. Se l'ex PSV è già tornato in campo per qualche minuto contro il Bodo tre mesi e mezzo dopo quel maledetto Inter-Lazio del 9 novembre, presto potrebbe toccare anche al regista.

"Il turco si è allenato regolarmente con i compagni avanzando la sua candidatura per Inter-Genoa - conferma la Gazzetta -. Chivu potrebbe quindi ritrovare quasi tutta la rosa, ad eccezione di Lautaro Martinez che si è procurato in Norvegia una lesione a un polpaccio e ne avrà quindi ancora per diverse settimane".