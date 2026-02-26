Riecco Calhanoglu. Come conferma anche il Corriere dello Sport, ieri Chivu ha riabbracciato definitivamente il regista turco, che ha sostenuto l’intera seduta insieme ai compagni. Con le sedute di oggi e domani, l'ex Milan è convinto di poter strappare almeno una convocazione per il match di sabato sera con il Genoa a San Siro.

Gara nella quale certamente ci sarà pure Dumfries, già in campo nei minuti finali contro il Bodo. Al momento nell’infermeria nerazzurra rimane soltanto Lautaro: l’argentino è alle prese con il problema al soleo della gamba sinistra.