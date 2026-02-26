Marcus Thuram aveva una voglia sconfinata di lasciare il segno contro il Bodo Glimt, ma la prestazione del francese è stata ancora una volta negativa. Ancora una volta perché, dopo l'infortunio muscolare rimediato contro lo Slavia Praga lo scorso 30 settembre e conseguente mesetto di stop, il francese non è più tornato ai livelli stellari che aveva avuto a inizio stagione.

"Nel momento del bisogno, considerando l’assenza di Lautaro Martinez, le aspettative sul conto di Thuram si erano alzate considerevolmente in vista dell’importante appuntamento europeo - sottolinea il Corsport -. Il francese invece ha steccato, confermandosi attualmente lontano parente di quell’attaccante poderoso apprezzato soprattutto nell’anno della seconda stella. Serve un’inversione importante di rotta, considerando che l’Inter dovrà fare a meno del suo capitano ancora per qualche settimana, inclusa quella fondamentale del derby col Milan. Thuram è chiamato a dimostrare di potersi rialzare, inserendosi in un nuovo contesto tattico nel quale finora non si è pienamente integrato".

Finora i gol stagionali sono stati 12, non uno scarso bottino, ma le prestazioni spesso sottotono raccontano anche altro. Da lui, da Barella e da Akanji, Chivu e tutti gli interisti si aspettano di più.