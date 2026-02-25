Al secondo minuto del secondo tempo supplementare, Victor Osimhen spegne sul più bello la rimonta della Juve che, dopo la sconfitta per 5-2 in Turchia, era riuscita a trascinare il Galatasaray oltre il 90' con un clamoroso 3-0 costruito dal 52' in 10 contro 11 (espulsione diretta di Kelly) con le reti di Federico Gatti e Weston Mckennie, tra 70' e 82', dopo il vantaggio momentaneo firmato da Manuel Locatelli, su rigore, dopo 37 minuti.

I bianconeri giocano meglio dei turchi in inferiorità numerica, costruiscono le palle gol per il poker, compresa quella clamorosa capitata sul mancino di Edon Zhegrova, per poi capitolare di fronte alla zampata dell'ex attaccante del Napoli. Baris Alper definisce il risultato non cambiando la sostanza: finisce 3-2 all'Allianz Stadium, è il Gala a volare agli ottavi di finale di Champions. I bianconeri vanno a casa come l'Inter, tra le italiane va avanti solo l'Atalanta di Raffaele Palladino, capace di rimontare il Borussia Dortmund.