Marotta, Zanetti, Ausilio e Baccin ieri erano tutti alla Pinetina all'indomani del ko cocente con il Bodo Glimt che è costato il passaggio agli ottavi di Champions e qualche milione in fumo. Ma nessuno in casa Inter fa drammi, neppure dal punto di vista dei conti come spiega il Corsport.

D'altronde, lo stesso presidente nerazzurro aveva anticipato nel pre gara: "Se dovessimo mancare questo appuntamento è evidente che l’aspetto bilancistico lo andremo a rimediare in corsa, ma non è un problema, assolutamente", aveva detto Marotta. "Accedere agli ottavi avrebbe garantito al club nerazzurro una ventina di milioni, tra il gettone di qualificazione (11 milioni) e il potenziale incasso casalingo. Ma soprattutto il montepremi finale per questa edizione si è fermato a 71,27 milioni a fronte dei 136,6 di quella passata. Sono dunque 65 milioni in meno - puntualizza il quotidiano romano -. La differenza è corposa, ma le stime del club erano comunque state fatte al ribasso, fissando proprio negli ottavi il traguardo minimo e tenendo comunque conto dei mancati introiti del Mondiale per club. Significa che ci saranno conseguenze sul mercato? In realtà no, proprio perché i conti sono già stati messi a posto e quei 20 milioni in meno possono essere assorbiti".