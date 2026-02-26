Non si è parlato certo di bilancio, ieri ad Appiano Gentile nel day after di Inter-Bodo/Glimt, ma quello dei conti e del mercato è un argomento che in società dovrà essere affrontato quando si arriverà alla campagna acquisti-cessioni, come si legge oggi su La Repubblica.

Mancheranno i forti premi Uefa dello scorso anno e quelli del Mondiale per club, ma ci sarà anche una riduzione dei costi per i probabili addii di Sommer, Acerbi, De Vrij, Darmian e Mkhitaryan. A loro potrebbe aggiungersi un big e il maggior sospettato è Thuram, arrivato a parametro zero e con un contratto fino al 2028, ma occhio anche a Dumfries che ha altri due anni di contratto.