La rosa del Chelsea campione del mondo in carica, alla fine dell'esercizio finanziario 2025, è risultata ancora la più costosa mai costruita, con un costo di trasferimento complessivo di 1,746 milioni di euro, in aumento di 90 milioni di euro rispetto al record stabilito nella passata stagione. Come evidenziato dal report della UEFA 'The European Club Finance and Investment Landscape', dietro i londinesi ci sono altre due squadre inglesi: il Manchester City, secondo, e il Manchester United che si piazza sul gradino più basso del podio. Nella top 10, chiusa dalla Juventus, compaiono altre quattro rappresentanti della Premier League: l'Arsenal (4°), Liverpool (6°), Tottenham (8°) e Newcastle (9°). L'Inter si colloca in 19esima posizione.

Il calcolo, si legge nel report, è stato effettuato tenendo conto delle "quote di trasferimento cumulative della squadra", ovvero le quote trasferimento originali pagate dai club per i giocatori tesserati presso il club (inclusi i giocatori in prestito ma non in entrata) alla fine dell'esercizio finanziario. Questi costi di trasferimento vengono ammortizzati per la durata dei contratti dei giocatori e il "valore contabile netto" è l'importo non ammortizzato che rimane come attività nel bilancio del club. I valori della squadra alla fine dell'esercizio finanziario 2025 sono stati compilati prima della principale finestra di mercato estiva dello scorso anno, a meno che gli accordi non siano stati finalizzati prima della fine dell'esercizio finanziario di maggio o giugno. Ciò significa che, eccezionalmente quest'anno, gran parte dell'attività nella finestra di mercato iniziale della Coppa del Mondo per Club FIFA sarà inclusa nei dati del 2025".

LA TOP 25:

Chelsea – 1,746 miliardi di euro

Manchester City – 1,584 miliardi di euro

Manchester United – 1,312 miliardi di euro

Arsenal – 1,102 miliardi di euro

Real Madrid – 1,074 miliardi di euro

Liverpool – 960 milioni di euro

Paris Saint-Germain – 913 milioni di euro

Tottenham – 829 milioni di euro

Newcastle – 665 milioni di euro

Juventus – 659 milioni di euro

Bayern Monaco – 573 milioni di euro

Aston Villa – 643 milioni di euro

Napoli – 515 milioni di euro

Bayer Leverkusen – 476 milioni di euro

Milan – 464 milioni di euro

Barcellona – 462 milioni di euro

Atletico Madrid – 452 milioni di euro

Borussia Dortmund – 441 milioni di euro

Inter – 412 milioni di euro

Crystal Palace – 378 milioni di euro

Nottingham Forest – 374 milioni di euro

Atalanta – 340 milioni di euro

Roma – 333 milioni di euro

Monaco – 327 milioni di euro

Fiorentina – 240 milioni di euro