Christian Eriksen, ex giocatore dell'Inter oggi in forza al Wolfsburg, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sports e ha parlato del suo rapporto con il calcio, dopo il grande spavento vissuto agli Europei nel 2021.

"Se non mi divertissi, sarei su una spiaggia a fare altro - racconta -. Che piova, nevichi o ci sia il sole, io amo ancora il calcio. Cerco sempre di migliorare e divertirmi in campo. Dopo quello che ho passato, apprezzo ogni momento, ma il desiderio resta lo stesso: giocare, vincere e godermi il calcio"..