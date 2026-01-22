Edin Dzeko saluta la Fiorentina e riparte dallo Schalke 04. Attraverso un post pubblicato su Instagram, l'ex attaccante dell'Inter manda un messaggio al mondo viola prima di ripartire dalla Bundesliga: "È vero, le cose non sono andate come tutti avremmo voluto... nel calcio succede. Questo non intacca l’affetto e la riconoscenza che ho e avrò verso la Fiorentina, Firenze e i tifosi viola. In questi mesi ho avuto l’opportunità di condividere la quotidianità con ragazzi splendidi, ai quali auguro il meglio: sono sicuro che sapranno proseguire al meglio questa stagione come stanno già dimostrando. In bocca al lupo a tutto il club, grazie a tutti coloro che lavorano dietro le quinte e un pensiero particolare alla famiglia Commisso"