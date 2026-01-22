Intervenuto al podcast dell'ex compagno ai tempi del Chelsea, John Obi Mikel, Diego Costa ha parlato di Antonio Conte esprimendosi ancora una volta con parole non proprio al miele. Al contrario, il brasiliano è tornato a inveire contro l'ex allenatore.

"Come persona è l'allenatore peggiore che puoi avere. È sospettoso, pensa di sapere tutto lui. È sempre arrabbiato, ha sempre il muso lungo. Forse è una persona così amara perché non fa sesso a casa. Non è piacevole allenarsi con lui. I giocatori volevano che io tornassi, ma nessuno apprezzava il tecnico ed è per questo che non è durato a lungo".