Città in fermento, grande entusiasmo e lunghi applausi ieri sera in piazza Sordello a Mantova per l’arrivo della Fiamma Olimpica di Milano-Cortina 2026 e l’accensione del braciere. Onore, questo, toccato all'ultimo tedoforo, ovvero l'ex attaccante dell'Inter Roberto Boninsegna, grande campione mantovano e leggenda del calcio italiano, che ha portato la fiaccola sul palco allestito per l’occasione e ha acceso il braciere olimpico, simbolo di fratellanza universale, rispetto e lealtà.

La folla ha gremito la piazza, riservando al campione un’accoglienza calorosissima per la quale ha ringraziato i presenti rivelando la sua emozione. Sul palco, ad applaudire insieme ai cittadini, anche il sindaco Mattia Palazzi, in un’atmosfera di festa ed entusiasmo.