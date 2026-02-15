Altissima tensione in primo anello rosso dopo il gol di Piotr Zielinski che ha deciso Inter-Juventus. I tifosi interisti presenti hanno infatti cominciato a bersagliare i dirigenti della Juventus Giorgio Chiellini, François Modesto e Damien Comolli, finiti sotto tiro a suon di insulti e sfottò al punto tale da esserecostretti a lasciare anzitempo la loro postazione, affinché si placassero gli animi nei minuti di recupero.

Modesto e Comolli, inquadrati dagli smartphone dei tifosi presenti, non hanno però mancato di rispondere per le rime agli interisti, prima di essere costretti a lasciare il settore con qualche minuto d'anticipo rispetto al triplice fischio. Solo dopo, la situazione è definitivamente rientrata.