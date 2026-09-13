Spettacolare vittoria dell'Inter U20, che batte il Cagliari e va in testa alla classifica del Primavera-1. Finisce 6-1 al Konami Centre, con i nerazzurri che hanno spazzato via la squadra ospite facendo bella figura davanti al direttore sportivo Dario Baccin. Gara indirizzata nella prima mezz'ora: a segno Rocca all'8', D'Agostino al 20' e Matarrese al 29'. Il Cagliari ha avuto un sussulto sul finire del primo tempo: gol di Cardu, su respinta del rigore di Sugamele parato da Galliera, al 43'. Dopo qualche minuto di apprensione a inizio ripresa l'Inter ha chiuso i conti con Carrara: doppietta per lui, sempre a segno in queste prime quattro giornate e a quota 5 in campionato. Nel finale gloria anche per Sorino, con il 6-1 al 93'. Ora l'Inter U20 di Bigica farà visita al Monza, nell'ultima partita prima della sosta, sabato 19 settembre alle 13.

IL TABELLINO

INTER-CAGLIARI 6-1

Marcatori: Rocca (8'), D'Agostino (20'), Matarrese (29'), Cardu (C, 43'), Carrara (70', 90'), Sorino (90'+3)

INTER (4-3-3): Galliera; Evangelista, Breda, Mackiewicz, Rocca (dal 61' Sorino); D'Agostino, La Torre (dal 79' Nese), Virtuani; Vukaj (dall'86 Pavan), Matarrese (dal 61' Carrara), El Mahboubi (dal 79' Franchi).

A disposizione: Farronato, Grisoni Fasana, Maghlout, Moranduzzo, Peletti, Morosi.

Allenatore: Emiliano Bigica

Ammoniti: El Mahboubi (68'), Carrara (73')

CAGLIARI (4-4-1-1): Kehayov; Grandu, Doppio, Nuvoli, Lo Verde; Cardu (dal 59' Hamdaoua), Piro, Tronci, Akarakiri; Goryanov (dal 76' Barry); Sugamele.

A disposizione: Sarno, Bahlaouan, Giulini, Piredda, Costa, Pibiri, Battaglini, Romano, Sow.

Allenatore: Alberto Gallego

Ammonito: Nuvoli (40')

Arbitro: Vincenzi (sez. di Bologna)

Assistenti: Di Meo, Colella

RIVIVI IL LIVE

16.52 - Triplice fischio! Grande Inter al Konami Centre, Cagliari battuto 6-1 e nerazzurri in testa alla classifica.

IL GOL - Carrara arriva al tiro di destro dopo aver saltato secco Nuvoli e colpisce il palo. Questa volta è Sorino a raccogliere la respinta e fare gol a porta vuota.

90'+3 - GOOOOOOOOLLLL DELL'INTER! Goleada, gloria anche per Sorino, 6-1!

IL GOL - Carrara riceve in area dopo una lunga manovra nerazzurra, libera lo spazio per il destro e fulmina Kehayov. Partita in ghiaccio.

90' - GOOOOOOOOOOOOOOL DELL'INTER! Carrara fa doppietta, l'Inter vola in testa alla classifica!

86' - Cambio per l'Inter, l'ultimo. Esce Pavan, entra Vukaj. Sostituzione difensiva per Bigica, che passa al 5-3-2.

83' - Traversa di D'Agostino! Ripartenza 5 contro 3 dei nerazzurri che vede D'Agostino tentare il tiro a giro con il sinistro. Kehayov tocca e alza sul montante: sarà corner.

81' - Sugamele calcia altissimo su punizione. Nessun problema per Galliera.

79' - Cambi per l'Inter. Fuori El Mahboubi, dentro Franchi. Fuori anche La Torre, dentro Nese, che però dovrà aspettare un minuto: La torre ha impiegato troppo a lasciare il campo.

76' - Cambio per il Cagliari. Fuori Goryanov per Barry.

76' - Grande azione guidata da Virtuani, che dopo il triangolo con Carrara tira da fuori area: debole e impreciso.

73' - Giallo per Carrara. Fiscale qui il direttore di gara.

IL GOL - Sorino sgasa a sinistra e, dopo un grande inserimento palla al piede, colpisce il palo alla destra di Kehayov. La palla rimbalza al centro dell'area piccola e Carrara mette in rete da vero bomber d'area di rigore. Quattro gol in quattro partite e quarta partita consecutiva a segno per lui. Per l'Inter è un ottimo momento per segnare il gol del triplo vantaggio, visto che il Cagliari aveva iniziato meglio il secondo tempo.

70' - GOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLL DELL'INTER! Carrara fa 4-1!

69' - Sugamele colpisce di testa dal limite su cross di Piro da calcio piazzato: Galliera sorveglia il pallone che sfila a lato.

68' - Giallo per El Mahboubi. Punita una trattenuta troppo vistosa a centrocampo.

63' - Goryanov riceve al limite dell'area, stoppa e calcia forte: Mackiewicz si immola.

61' - Cambi per l'Inter. Fuori Matarrese e Rocca per Carrara e Sorino. Non cambia nulla a livello tattico.

59' - Cambio per il Cagliari. Fuori Cardu, dentro Hamdaoua.

58' - Cardu controlla e prova il sinistro da limite, ancora una volta senza inquadrare la porta. Momento complicato adesso per l'Inter, che fatica a uscire. Bigica infatti prepara i cambi.

56' - Tiro da fuori di Nuvoli sugli sviluppi di corner. Palla che si impenna e si spegne sopra la traversa.

54' - Grandu si accentra e prova al sinistro. Tiro debole e respinto.

51' - Corner battuto da El Mahboubi che trova Matarrese. Sponda dell'attaccante nerazzurro per Breda, che stoppa di petto impiegando troppo tempo. Il Cagliari spazza.

49' - La Torre arriva al tiro dopo una bella azione dell'Inter. Sbilanciato da dietro, la conclusione non è potentissima: Kehayov può bloccare senza problemi.

16.02 - Via al secondo tempo!

16.00 - Squadre che rientrano in campo. Cagliari già schierato, tra poco arriverà anche l'Inter.

Primo tempo piacevole al Konami Centre. Inter che è partita subito fortissimo, andando in vantaggio all'8' con Rocca. Tante occasioni per i nerazzurri, che al 20' han trovato il raddoppio con D'Agostino. Matarrese ha segnato il 3-0 al 29'. Poi l'Inter, che fino a quel momento era stata praticamente perfetta, ha concesso qualcosa al Cagliari. Al 43' il gol di Cardu ad accorciare le distanze, dopo il rigore parato da Galliera a Sugamele. Fondamentale per i nerazzurri non abbassare i ritmi nel secondo tempo e impedire ai sardi di riaprire la partita.

15.47 - Finisce qui il primo tempo, Inter che guida per 3-1 sul Cagliari.

45' - Due minuti di recupero.

IL GOL - Sugamele calcia forte a incrociare, la palla però resta troppo centrale e Galliera respinge. Il più veloce di tutti a entrare in area è Cardu, che riesce a segnare il gol del 3-1.

43' - GOL DEL CAGLIARI. Sugamele ipnotizzato da Galliera, ma Cardu è il più veloce sulla respinta.

42' - Rigore per il Cagliari. Cardu entra in area, fallo di D'Agostino e penalty.

40' - Giallo per Nuvoli. Intervento in ritardo su El Mahboubi, prima ammonizione della gara.

39' - Tiro centrale di Tronci dalla distanza: blocca Galliera.

34' - Il Cagliari si fa timidamente vedere: tiro da lontano di Goryanov, deviato da un compagno. Palla sul fondo.

32' - El Mahboubi sfiora addirittura il poker. Finta e controfinta sulla destra e soluzione individuale: palla alta.

IL GOL - Punizione dalla sinistra, dal limite dell'area, battuta da El Mahboubi. Il tiro forte sul palo del portiere viene respinto da Kehayov. Evangelista arriva per primo sul pallone e rimette in mezzo di testa, Matarrese rapace in area di rigore spinge dentro a porta vuota. Inter sin qui perfetta.

29' - GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLL DELL'INTER! Matarrese, tris dell'Inter!

25' - Cooling break, nonostante la temperatura non altissima qui al Konami Centre. Bigica può dirsi più che soddisfatto dell'avvio dei suoi, che ora però non devono abbassare il livello di attenzione.

IL GOL - Errore in disimpegno di Nuvoli, D'Agostino recupera palla ed è al limite dell'area. Il tiro di potenza trova la mano di Kehayov, che si piega e rallenta la palla senza fermarla. Sfera in rete, Inter avanti di due gol al 20' dopo un avvio di altissimo livello.

20' - GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLL DELL'INTER! Ha segnato D'Agostino, 2-0!

19' - Tante occasioni per l'Inter ora. El Mahboubi batte bene un corner da destra, Breda svetta, palla alta.

18' - Altra grande chance per Matarrese. Virtuani aspetta la sovrapposizione di Rocca e lo serve di tacco, il terzino arriva sul fondo e mette la palla a rimorchio per il numero 26 nerazzurro, che tira forte di prima. Kehayov sul primo palo respinge.

17' - Inter ancora vicino al raddoppio. Vukaj recupera palla nei pressi della linea di fondo, punta la porta, ma viene steso da un avversario. Prima di cadere riesce però a servire Matarrese, che perde l'attimo per servire i compagni al centro e prova a mettersi in proprio. Tiro ribattuto da Doppio.

14' - Bella punizione di Tronci, precisa ma non potentissima. Galliera blocca, in sicurezza.

12' - Corner dalla destra per l'Inter che trova Rocca a centro area. Impatto non pulitissimo di testa e palla che resta lì. Il Cagliari allontana, La Torre calcia al volo da lontano: palla fuori non di molto.

IL GOL - Punizione dal centrodestra, tra i 20 e i 25 metri dalla porta del Cagliari. Rocca calcia con il sinistro, la deviazione della barriera mette fuori causa Kehayov: Inter in vantaggio.

8' - GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLL DELL'INTER! Rocca su punizione, Inter in vantaggio, 1-0!

5' - Possesso palla praticamente solo per l'Inter sin qui. Cagliari costretto ad abbassarsi.

2' - Bel cross dalla sinistra di Rocca, respinge la difesa di casa. Inter che iniziato con il piede giusto.

15.00 - Ecco il fischio del direttore di gara, si comincia! Primo pallone manovrato dall'Inter.

14.56 - Squadre in campo guidate dall'arbitro Vincenzi. Inter che giocherà in nerazzurro, Cagliari in divisa bianca.

Quarta giornata di campionato Primavera-1 per l'Inter U20. I nerazzurri ospitano il Cagliari al Konami Centre. Dopo la sconfitta di Madrid in Youth League, mister Bigica cambia qualcosa, a partire dalla porta. Prima chance stagionale tra i pali per Galliera. In difesa turno di riposo per Sorino, gioca Rocca. A centrocampo riecco Virtuani dal primo minuto, mentre riposa anche Carrara, a favore di Matarrese. Calcio d'inizio alle ore 15, ecco le formazioni ufficiali.