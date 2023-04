Manuel Rui Costa, presidente del Benfica, ha caricato la squadra prima della partenza per Milano. "All’andata abbiamo incassato la prima sconfitta stagionale in Champions dopo 10 vittorie e due pareggi, un inedito per il club. Siamo in una situazione di svantaggio, anche pesante per quello che si è visto in campo, ma abbiamo l’obbligo di lottare fino alla fine ed è quello che faremo - ha detto l'ex centrocampista di Milan e Fiorentina come riporta sportface.it -. Sono sicuro che la squadra darà tutto fino all’ultimo secondo.