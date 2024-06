Oggi a Iserlohn, base della Nazionale italiana in Germania per Euro 2024, c'è stata l'inaugurazione di Casa Azzurri. Raggiunto dalla stampa presente sul posto, Luciano Spalletti fa il punto sulle "Se essere pronti significa avere la testa piena di tutte quelle cose che servono per fare il bene della Nazionale, per rendere un caloroso grazie visto tutto il bene che ci circonda, allora siamo pronti", il breve commento del ct azzurro.