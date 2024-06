Terna arbitrale polacca per Svizzera-Italia, il primo ottavo di finale di Euro 2024 in ordine temporale, in programma sabato alle ore 18. Sarà l'esperto Szymon Marciniak a dirigere la sfida dell'Olympiastadion di Berlino, con Tomasz Listkiewicz e Adam Kupsik come assistenti; l'argentino Facundo Tello vestirà i panni del quarto ufficiale. In sala Var ci sarà Tomasz Kwiatkowski.