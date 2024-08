La crescita di Yann Bisseck è sotto gli occhi di tutti. Già durante la passata stagione, il difensore tedesco si era dimostrato all'altezza di una big, ritagliandosi uno spazio tutt'altro che banale all'interno della squadra campione d'Italia. E in questo precampionato sta confermando tutto il buono visto nella passata annata.

Un'impennata che non è passata inosservata nemmeno al di fuori dei confini nazionali. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, infatti, il West Ham avrebbe mosso già qualche passo nella direzione del 23enne centrale nerazzurro. Dopo averlo pescato in Danimarca nell'Aarhus, pagandolo appena 7,5 milioni (grande intuizione di Ausilio e Baccin), adesso per l'Inter è incedibile e il suo prezzo è già schizzato a 25 milioni.

L'obiettivo personale è quello di prendersi un posto da titolare, anche se scalzare Pavard non è esattamente la cosa più semplice del mondo. Ma questo dimostra l'ambizione del tedesco e lo status ormai raggiunto.

