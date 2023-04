A metà febbraio sono andato in vacanza in Armenia. Una meta che consiglio a tutti. Un Paese economico da visitare e ricco di storia. Con persone ospitali e molto gentili. Cibo buono, vino di più. Siccome però non riesco mai a staccare completamente la spina, ecco che grazie alla mia guida Armen, sono entrato nel centro sportivo dell’Urartu FC, la squadra che al momento è prima nel campionato locale. Mi sono presentato e dopo pochi minuti non solo ho assistito a parte dell’allenamento in corso, ma mi hanno pure concesso un’intervista con Aram Hakobyan, allenatore del team giovanile, nonché amico ed ex compagno di squadra in nazionale di Henrikh Mkhitaryan (RILEGGI QUI).

Nel corso della nostra chiacchierata, oltre a lodare – e non poteva essere altrimenti – quello che in Patria è considerato un vero e proprio eroe, l’ex calciatore ha svelato curiosi aneddoti: “Qui ora sono tutti interisti”, ma soprattutto si era proiettato su un possibile finale di stagione per i nerazzurri ottimistico e allora non molto plausibile: “Speriamo assolutamente che Mkhitaryan possa raggiungere la finale della competizione con i nerazzurri ed essere fondamentale per la squadra. Lui ha già vinto Europa e Conference League. L’Inter è un’ottima squadra, quindi può trionfare in Champions”.