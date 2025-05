Stephane Dalmat, intervistato dall'edizione francese dell'Huffington Post, torna a esprimersi sulla finale di Champions League tra Paris Saint-Germain e Inter: "Ho guardato la partita dell'Inter a Barcellona e mi sono divertito moltissimo. È stata una partita folle, che resterà negli annali e nella storia del calcio. È stata un'emozione straordinaria. Mercoledì ho guardato il PSG, credo che abbia meritato pienamente di superare questo turno e di raggiungere la finale. I rapporti coi due club? Nessuno con il Paris, moltissimo con l'Inter. Durante la stagione assisto a circa dieci partite, soprattutto verso la fine, quando ci sono le gare importanti, per lo Scudetto, per la Champions League, quindi ci vado abbastanza spesso, sarò presente anche domenica contro la Lazio. Non ho alcun legame con il Parc des Princes, non ci sono più stato da quando ho smesso".

Come vedi questa finale?

"Si tratta di due stili diversi. L'Inter è una squadra solida in difesa, molto forte in contropiede e quando domina è forte con la palla perché ha un centrocampo straordinario. Ha due attaccanti estremamente forti, che insieme possono fare la differenza e che si completano a vicenda. Contro il Barcellona, ​​all'andata, mi aspettavo una partita in cui l'Inter sarebbe stata dominata, ma conoscendo la loro solidità difensiva, mi sono detto che se fossero tornati con uno 0-0, un 1-1 o addirittura una sconfitta per 1-0, il ritorno a Milano sarebbe stato esplosivo. Ma quando ho visto che dopo pochi minuti eravamo sul 2-0, mi sono detto: 'Che diavolo succede?'. Poi il Barça è stato straordinario, soprattutto grazie a Lamine Yamal. Sono stati due confronti straordinari. Il Paris ha uno stile di gioco piacevole, in cui la palla scorre bene e in cui il pericolo può arrivare da qualsiasi lato, che si tratti di Dembélé, Doué, Barcola... Può essere una finale chiusa o una finale molto aperta. Tutto dipende da come inizia la partita".