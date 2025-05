Momenti di paura dopo il triplice fischio di Inter-Barcellona di martedì. Al termine della partita, al momento del deflusso dagli spalti, uno spettatore nel settore blu, poco più che 40enne, è stato colto da un malore. L'uomo si è sentito male e si è accasciato a terra, colto da un infarto. Come spiega all'Adnkronos Salute Alessandro Geddo, responsabile del servizio sanitario dello stadio, si tratta di un uomo "senza particolari patologie".

Il 40enne è stato soccorso per primo da un amico, che ha iniziato subito il massaggio cardiaco, poi dalla pattuglia in loco ed è stato defibrillato quattro volte, intervallate dal massaggio cardiaco. Al quarto tenativo il cuore ha ricominciato a battere. "Poi sono arrivato io con la mia équipe", ha spiegato Geddo. A quel punto il paziente è stato intubato e messo in coma farmacologico per poi essere stabilizzato e portato nel reparto di Rianimazione dell'ospedale San Carlo di Milano.