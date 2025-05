Emiliano Viviano, col suo consueto stile verace, respinge al mittente le accuse di alcuni tifosi che parlano di atteggiamento un po' servile nei confronti del tecnico dell'Inter Simone Inzaghi. Dal salotto di TV Play, l'ex portiere spiega così le sue ragioni a difesa del mister nerazzurro: "Si sta giocando la seconda finale di Champions in tre anni, con una squadra che pigliate continuamente per il culo tutti. Al di là dei gusti, ma siete seri? C'è il Real Madrid che ha comprato Lebron James e Michael Jordan... Non capisco, ci vuole onestà intellettuale. Di qualunque allenatore, anche quello che mi sta sul ca..o, direi che è stato bravissimo".