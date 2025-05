Vittoria importantissima dell'Empoli che batte 2-1 il Parma e lascia momentaneamente la zona retrocessione. Dopo l'iniziale vantaggio di Fazzini e il pareggio di Djuric, è Anjorin nel finale a siglare il gol vittoria.

Il Parma affronterà nel prossimo turno il Napoli e resta a quota 32 punti al sedicesimo posto, in piena lotta salvezza in attesa dei risultati delle altre partite. L'Empoli sale al 17esimo posto a quota 28 punti. Da segnalare il rosso di Valenti per il Parma