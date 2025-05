Eljif Elmas, centrocampista del Torino, ha parlato a DAZN nel pre-partita: "Le due partite dell'Inter sono state grandissime contro una squadra fortissima. L'Inter è sempre l'Inter e giocherà sempre per vincere, hanno ancora tre partite per provare a vincere il campionato. Torino piazza bellissima con grande storia, sto cercando di fare il massimo perché i tifosi si meritan il meglio. Tanti napoletani mi hanno scritto in tutta la settimana, mi hanno chiesto di regalargli qualcosa. Vediamo cosa succederà".