Andrea Mandorlini ha fatto il punto della situazione dell'Inter ai microfoni di Radio Marte. Di seguito le sue parole riprese da TuttoNapoli: "Di certo l’Inter a Torino non scenderà in campo per onor di firma a Torino: sarà stanca dopo la Champions ma proverà a tener vivo il sogno anche sfruttando l’ampia rosa che ha. Del resto il Napoli non sarà facile giocare con il Genoa, nelle ultime stagioni nessuna squadra regala nulla. E’ chiaro che gli azzurri sono favoriti, anche per le ultime gare che deve affrontare, l’Inter potrebbe mangiarsi le mani per il vantaggio che ha dilapidato".