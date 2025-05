Non ci sarà in palio solo la conquista della Champions League e un'ulteriore, corroborante iniezione di denaro da 10,5 milioni di euro nelle casse dei rispettivi club: Inter e Paris Saint-Germain, il prossimo 31 maggio a Monaco di Baviera, si contendono infatti anche il primo slot europeo per il Mondiale per Club del 2029. La stagione 2024/25 ha aperto il ciclo di qualificazione alla seconda edizione del torneo, e l'Inter potrebbe succedere all'Al-Ahli nell'elenco delle squadre partecipanti.

I nerazzurri si qualificherebbero anche per la prossima edizione della Supercoppa europea, da giocare contro una tra Manchester United e Tottenham, finaliste dell'Europa League. Col potenziale vantaggio del 'fattore campo' visto che la partita si giocherà in Italia, nello specifico alla Bluenergy Arena di Udine.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!