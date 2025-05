Nel suo intervento a Deejay Football Club su Radio Deejay, Fabio Caressa ha analizzato il finale di stagione in Serie A, soffermandosi sulla corsa scudetto tra Napoli e Inter. Il telecronista Sky ha espresso forti dubbi sulle possibilità dell’Inter di raccogliere punti nelle ultime tre giornate di campionato: “Sarà durissima fare punti per l’Inter. I giocatori sono già con la testa a Monaco di Baviera”, ha affermato, riferendosi alla finale di Champions League in programma il 31 maggio contro il PSG.

Secondo Caressa, il peso psicologico dell’evento europeo sta già influenzando le prestazioni in Serie A: “Questi sono gli stessi giocatori che due anni fa hanno perso la finale. È normale che ora pensino solo a non farsi male e ad arrivare pronti a quell’appuntamento”.

Un pensiero anche per i tifosi partenopei: “Se fossi stato del Napoli, avrei fatto il tifo per l’Inter in semifinale di Champions. Il fatto che ora siano concentrati su un altro obiettivo può aiutare il Napoli nella corsa al titolo”.