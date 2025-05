Si sta giocando il Clasico tra Barcellona e Real Madrid. Sugli spalti, nel settore ospiti, i tifosi dei Blancos hanno reso omaggio alla vittoria dell'Inter in semifinale di Champions contro i blaugrana. Omaggio attraverso un vessillo in cui si mescolano i due scudetti (di Real e Inter), con la scritta: "Siamo i re d'Europa".

Real Madrid fans with a banner honouring #Inter at today’s El Clásico!



“We’re kings of Europe”



pic.twitter.com/GFPHrO0nMp