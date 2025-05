L’allenatore del Genk, Thomas Fink, è intervenuto in esclusiva a Sportitalia, commentando il momento dell'Inter. L'ha impressionata? “Certamente l’Inter mi ha impressionato. E’ stata una partita emozionante, giocata contro la squadra con lo stile più offensivo al mondo. L’Inter ha aspettato le sue chance e se le è create, sfruttandole al meglio. Inter e Barcellona hanno due stili differenti, ma l’Inter se l’è giocata alla pari e ha vinto”.

Cosa ricorda di Sommer, di quando era solo un ragazzo?

“Innanzitutto fin da ragazzo è sempre stato un ragazzo d’oro, una bellissima persona. E’ stato il mio portiere per un periodo non molto lungo dopo un prestito, poi io lasciai il Basilea per andare all’Amburgo. Un ragazzo di grandi valori, poi in campo il suo valore lo conosciamo. Mi è sempre piaciuto il suo stile di gioco, il suo apporto alla fase offensiva, con un gioco con i piedi molto rapido e preciso. E poi, quando la sua squadra ha bisogno di lui, lui c’è”.