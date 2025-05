I recuperi di Ricci e Linetty sono le ultime buone notizie per il Torino, costretto invece a valutare Sosa rinunciando a Karamoh (pubalgia) e Pedersen (trauma facciale). Contro l'Inter il ventunenne Dembelé è favorito come terzino destro, con Biraghi dalla parte opposta e la coppia Coco-Maripan al centro della difesa. In mediana Ricci con l'ex Casadei, mentre Lazaro, Vlasic ed Elmas agiranno alle spalle di Adams. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.