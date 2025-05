Raggiunto da Sky Sport poco prima di Torino-Inter, il direttore sportivo granata Davide Vagnati inquadra così l'imminente appuntamento dello stadio Grande Olimpico di Torino: "Quanto manca per il salto? Bella domanda. Quest'anno abbiamo avuto l'oggettiva mancanza del nostro capitano (Zapata, ndr) e di un difensore importantissimo (Schuurs, ndr) che speriamo possa tornare il prima possibile. Dobbiamo cercare di arrivare a quello step, ma secondo me manca poco e questa è la cosa più importante".

Quanto dipende esclusivamente dal Torino la possibilità di trattenere Elmas?

"Non dipende solo dal Torino, ci sono uno barra tre soggetti coinvolti. È un giocatore importante che ci sta dando tanto, per noi la sua volontà è alla base di tutto. Poi in base a quella il Torino farà i passi che deve per trattenere un giocatore che per noi è molto importante".