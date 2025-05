Intervistato da Tutto Mercato Web, l'ex centrocampista di Messina, Atalanta e Bari Massimo Donati non ritiene l'Inter completamente fuori dalla lotta per il campionato nonostante il poco margine a disposizione: "Sulla carta le motivazioni tra le due squadre sono totalmente diverse. Il Genoa ha raggiunto l’obiettivo, il Napoli si gioca qualcosa di incredibile. Normale però che l'Inter voglia tenere viva la possibilità di vincere lo Scudetto. È sempre un obiettivo importante. Anche perché realmente oggi l’Inter non ha nulla in mano. Deve provarci. Le motivazioni sono alte: lo Scudetto non è facile da vincere, è una cavalcata”

Che mercato si aspetta dai nerazzurri?

“Tanto dipenderà se porterà a casa i trofei o no. Se dovesse vincere a livello di feeling potrebbe cambiare tutto. E di conseguenza poi si faranno delle valutazioni. Poi Beppe Marotta si muove sempre con largo anticipo. Tra un mese potranno esserci grandi gioie o grandi delusioni”.