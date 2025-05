Alla vigilia del Clasico, Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid, ha parlato in conferenza stampa anche dell'eliminazione del Barcellona in Champions League per mano dell'Inter, tendendo la mano alla formazione di Hansi Flick: "Nessun sollievo. Ho visto la partita molto combattuta. Il Barcellona era vicinissimo a raggiungere la finale. Nessuno avrebbe potuto dire nulla se il Barcellona avesse vinto. Congratulazioni a PSG e Inter, che giocheranno una finale di Champions League bellissima e equilibrata, senza favoriti".

