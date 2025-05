Il difensore nerazzurro Yann Bisseck presenta così ai microfoni di Inter TV la sfida delle 18 contro il Torino: “Come in ogni partita dobbiamo stare concentrati, penso che ci siamo preparati bene. in Serie A non ci sono partite facili, mettiamo le nostre cose in campo, sulla carta siamo più forti ma si deciderà in campo.

Come giocatori tutti noi vogliamo fare gol, ma alla fine non importa chi segna. Solo gli attaccanti pensano a questo, noi vogliamo solo vincere e non conta chi segna”, ha concluso.