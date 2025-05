Opinione comune, specie dopo quanto avvenuto martedì, è che la corsa allo Scudetto sia già praticamente chiusa per vari motivi, in primis il fatto che ormai l’Inter abbia la testa definitivamente rivolta alla finale di Champions League e al Paris Saint-Germain. Ma finché la matematica non firmerà la sua sentenza, Simone Inzaghi e i suoi uomini hanno tutto il diritto e il dovere di provarci anche se la congiunzione astrale sembra decisamente contraria. A partire dalla partita dell’Olimpico-Grande Torino contro il Toro di Paolo Vanoli, partita comunque complicata anche se i granata non hanno più praticamente nulla da chiedere a questo campionato: in palio tre punti che possono mettere un po’ di pressione al Napoli, chiamato a rispondere questa sera contro il Genoa. Fischio d’inizio dell’arbitro Federico La Penna alle ore 18: segui con noi di FcInterNews.it questa sfida con gli aggiornamenti in tempo reale della nostra diretta testuale.

16.57 - Nel Torino, tornano titolari Ricci e Lazaro, rientrati quest'oggi a disposizione. Su Che Adams regge il peso dell'attacco. Panchina per l'ex Casadei.

16.53 - Annunciata e confermata la formazione completamente rivoluzionata di Simone Inzaghi. Cambia anche il portiere rispetto al Barcellona, con Josep Martinez che fa rifiatare Yann Sommer. Davanti, spazio alla coppia Mehdi Taremi-Joaquin Correa, mentre in mezzo c'è spazio per la novità Nicola Zalewski mezzala.

16.47 - Ecco le formazioni ufficiali di Torino-Inter:

TORINO (4-2-3-1): 32 Milinkovic-Savic; 21 Dembelé, 13 Maripan, 5 Masina, 34 Biraghi; 28 Ricci, 66 Gineitis; 20 Lazaro, 10 Vlasic, 11 Elmas; 18 Adams.

In panchina: 1 Paleari, 17 Donnarumma, 4 Walukiewicz, 8 Ilic, 9 Sanabria, 22 Casadei, 23 Coco, 61 Tameze, 77 Linetty, 83 Perciun, 95 Cacciamani.



Allenatore: Paolo Vanoli.

INTER (3-5-2): 13 J. Martinez; 31 Bisseck, 6 De Vrij, 95 Bastoni; 36 Darmian, 59 Zalewski, 21 Asllani, 7 Zielinski, 30 Carlos Augusto; 99 Taremi, 11 Correa.

In panchina: 1 Sommer, 12 Di Gennaro, 2 Dumfries, 8 Arnautovic, 9 Thuram, 15 Acerbi, 20 Calhanoglu, 23 Barella, 32 Dimarco, 48 Re Cecconi, 52 Berenbruch, 53 Topalovic, 56 Spinaccé.

Allenatore: Simone Inzaghi.

Arbitro: La Penna. Assistenti: Lo Cicero - Cecconi. Quarto ufficiale: Bonacina. VAR: Marini. Assistente VAR: Abisso.

