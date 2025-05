"L’amore per la mamma è quella cosa che non cambia mai. In ogni parte del mondo, ad ogni età, in ogni lingua, lo si racconta sempre con la stessa emozione", si legge su Inter.it, nella nota pubblicata dal club nerazzurro attraverso la quale l'Inter celebra la Festa della Mamma. Celebrazione per la quale i Campioni d'Italia hanno realizzato un video - in una produzione Inter Media House sponsored by Ria Money Transfer, Official Money Transfer Partner del Club - con Yann Bisseck, Alessandro Bastoni e Carlos Augusto protagonisti di un racconto che fa emozionare e sorridere insieme.

"Dopo essere stati messi alla prova con il compito di riconoscere i loro compagni di squadra da alcune fotografie di loro bambini insieme alle rispettive mamme, i tre calciatori nerazzurri si sono soffermati sui loro scatti, facendo venire a galla ricordi e aneddoti sul rapporto profondo e unico che li lega a chi li ha amati e sostenuti incondizionatamente dal primo giorno: un modo speciale per dire ancora una volta…grazie mamma" si legge.

"Mia mamma è stata la persona più importante per me. Lei non guarda le partite, è troppo nervosa. Nel frattempo pulisce casa. Credo che al di là di quello che sono sono diventato come calciatore, la cosa più importante è come sono cresciuto" ha detto Carlos Augusto, seguito da Alessandro Bastoni che quasi si commuove: "Ho avuto momenti di calo o down e lei c’è sempre stata quindi devo dirle grazie, per tutto quello che ha fatto per me. Lei ha sempre voluto che fossi un ragazzo educato, con sani principi e questa è la cosa che mi rende orgoglioso. Ha sempre cresciuto me e i miei fratelli con l’insegnamento che c’è da dare più importanza alle persone che alle cose, è questo il regalo che mi ha lasciato".

"Senza mia mamma io non vivo - ha aggiunto Yann Bisseck -. Per lei la cosa più importante è l’uomo che sono diventato. Lei è tutto quello che ho" ha poi concluso l'omone tedesco, diventato tenero e 'piccolino'.

