La UEFA resisterà alle pressioni di chi intende modificare la regola secondo la quale la vincitrice dell’Europa League guadagna la qualificazione alla Champions League della stagione successiva. Lo riporta il quotidiano inglese The Times: chi vincerà la partita di Bilbao tra Manchester United e Tottenham, pertanto, riuscirà ad ottenere il pass per l'edizione 2025-2026 del massimo trofeo continentale, mettendosi alle spalle una stagione da dimenticare visto che le due squadre occupano al momento il 15esimo e 16esimo posto nella classifica della Premier League.

Fonti interne alla UEFA affermano che il premio per chi vince l’Europa League è fondamentale e che, con il nuovo formato, non è più possibile per i club di Champions League scendere in Europa League. Si ritiene inoltre che questa stagione rappresenti un’anomalia, visto che sia lo United che il Tottenham hanno portato a termine percorsi deludenti in campionato, e che sia più giusto che le squadre conoscano tutti i propri avversari fin dall’inizio della competizione.