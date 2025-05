Alcuni giocatori non covnocati, altri come Kvaratskhelia e Neves dalla panchina. Luis Enrique ha iniziato a gestire le forze del suo Psg in vista della finale di Champions League in programma il 31 maggio contro l'Inter.

La squadra francese ha già vinto il campionato e questa sera sarà impegnata contro il Montpellier. Tra i titolari spiccano solo Hernandez, Zaire-Emery, Doué, Barcola e Ramos. Da segnalare l'assenza dai convocati di Dembélé, che non risultava nell'elenco dei giocatori in vacanza e a riposo per qualche giorno in cui ci sono Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Nuno Mendes, Pacho, Fabián Ruiz e Vitinha.

Ecco la formazione scelta da Luis Enrique: