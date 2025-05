L'emittente francese RMC Sport ha raccolto il parere dei tifosi dell'Olympique Marsiglia a proposito della finale di Champions League che vedrà impegnati, il prossimo 31 maggio, gli acerrimi rivali del Paris Saint-Germain contro l'Inter. Notando con un certo stupore che c'è anche una piccola fetta di tifosi che gradirebbe vedere Gigio Donnarumma e compagni alzare il trofeo sotto il cielo di Monaco di Baviera: "Essendo marsigliesi ci spiacerebbe un po', ma tifiamo per il PSG. Speriamo che vincano la Champions League. Sarebbe una cosa grandiosa! Vedremo se saranno motivati ​​quanto noi", affermano due giovani tifosi mentre un altro ricorda: "Una finale di Champions League giocata a Monaco contro una squadra milanese, mi ricorda qualcosa...", con riferimento alla vittoria proprio del Marsiglia contro il Milan nella finale del 1993.

La maggioranza, però, si schiera apertamente a favore dei nerazzurri: "Sono una grande squadra, davvero, non mentiamoci, ma non ci piacciono ancora. Il PSG in finale fa male, spero sinceramente con tutto il cuore che perdano", afferma un intervistato. Chiude la questione l'ex giocatore della squadra campione di Francia Jean-Michel Larqué: "Ognuno è un po' attaccato alla propria parrocchia, al proprio campanile. Ci sono molti tifosi avversari che vogliono solo una cosa: che il Paris Saint-Germain non vinca. Però è sicuro che il PSG ora è rispettato in confronto al passato, anche dai suoi avversari: è chiaro, preciso e conciso. Che sia in Francia o all'estero, questa squadra è rispettabile, giovane, entusiasta, dinamica e a volte coinvolgente".