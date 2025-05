Prosegue il duello nel campionato croato tra il Rjieka e la Dinamo Zagabria. I biancorossi si sono imposti con un netto 5-0 sullo Slaven Belupo. Ha segnato ancora una volta il neoacquisto dell'Inter Petar Sucic, che ha siglato la rete del poker.

Nella prima frazione Sucic aveva anche realizzato un assist a Kulenovic. Si sta mettendo sempre più in mostra in queste ultime apparizioni con la Dinamo, prima dell'approdo in nerazzurro che coinciderà con il Mondiale per Club negli Stati Uniti a giugno e luglio.