Inzaghi spera di avere a disposizione la migliore Inter possibile per il 31 maggio, quando a Monaco di Baviera andrà in scena la finale di Champions League contro il PSG. Nella lotta scudetto la squadra darà tutto fino all'ultimo anche se il tecnico, come sottolinea Tuttosport "d'accordo col club", non correrà il rischio di perdere pedine fondamentali per la super sfida contro i francesi. "Dunque, la corsa in campionato verrà vissuta dall’Inter come una sorta di graduale avvicinamento alla finale di Champions, l’obiettivo della vita, una sorta di last dance per tanti giocatori del gruppo nerazzurro desiderosi di vendicare il ko di Istanbul di due stagioni fa", si legge. Ecco perché oggi, a Torino, dovrebbero vedersi tanti volti nuovi, complici anche le assenze degli acciaccati Lautaro, Mkhitaryan, Frattesi e Pavard. Partiranno invece dalla panchina i più spremuti come Acerbi, Dumfries, Barella, Calhanoglu, Dimarco e Thuram. Rispetto al Barcellona i confermati potrebbero essere solo Sommer, Bastoni e Bisseck.

Dopo il campionato e la Champions, per l'Inter scoccherà l'ora del Mondiale per Club: i volti nuovi, secondo TS, saranno il già acquistato Sucic, l'esterno brasiliano Luis Henrique e "magari il difensore francese Solet, per il quale sono segnalati nuovi contatti fra Inter e Udinese (in alternativa c'è De Winter del Genoa)".

