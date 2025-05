"Nessun rimpianto, nessun rimorso" non è solo un celebre prezzo dell’interistissimo Max Pezzali, ma anche il messaggio - scrive La Gazzetta dello Sport - che Simone Inzaghi ha ripetuto e ripeterà in queste ore all'Inter in vista del finale di stagione in campionato. L'ultimo atto della Champions League arriverà a fine mese, prima c'è da provare a difendere fino all'ultimo quello scudetto cucito sul petto dei nerazzurri e mettere pressione al Napoli.

Oggi l'Inter sarà di scena a Torino e Inzaghi pensa ad una mezza rivoluzione, partendo dal rilancio da titolare di Mehdi Taremi dopo i buoni segnali lanciati nelle due semifinali contro il Barcellona: l'iraniano può tornare in campo dal 1' a quasi tre mesi dall’ultima volta (Juventus-Inter 1-0 del 16 febbraio) e far coppia con Correa. Cambia anche tutto il trio titolare di centrocampo: con Asllani e Zielinski ci sarà la novità Zalewski mezzala, mentre in porta avrà di nuovo spazio Josep Martinez. Lo spagnolo sarà coperto da Bisseck, De Vrij e Bastoni, con Darmian e Carlos Augusto sulle fasce.

