A poche ore dal calcio d'inizio della gara contro l'Inter, Paolo Vanoli, allenatore del Torino, ha diramato l'elenco dei convocati per l'incontro di questa sera. Tornano in lista Samuele Ricci e Valentino Lazaro, mentre è out il croato Borna Sosa, ancora alle prese con l’infortunio, oltre a Marcus Pedersen, che ancora alle prese coi postumi di una pallonata ricevuta in allenamento.

Ecco l'elenco completo:

Portieri: Donnarumma, Milinkovic-Savic, Paleari

Difensori: Biraghi, Coco, Dembelé, Maripan, Masina, Walukiewicz

Centrocampisti: Cacciamani, Casadei, Ricci, Gineitis, Ilic, Linetty, Perciun, Tameze, Lazaro, Vlasic

Attaccanti: Adams, Elmas, Sanabria