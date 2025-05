Antonio Buscè, tecnico del Rimini (Serie C - Girone B), ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida playoff contro la Vis Pesaro, facendo anche un paragone tra l'atteggiamento dell'Inter in Champions e quello che lui stesso s'augura di vedere in campo: "Non possiamo fare calcoli, non siamo abituati a fare calcoli, anche in campionato ci sono momenti in cui gli altri ti obbligano a difenderci negli ultimi sedici metri. Bisogna prendere esempio dalle grandi squadre, basta vedere quello che ha fatto l'Inter in semifinale contro il Barcellona in semifinale di Champions. Se si sacrificano loro, non vedo perchè non dobbiamo farlo noi", ha detto.