Sono quattro gli assenti pesanti dell'Inter per la sfida di oggi contro il Torino. Ieri non sono saliti sul pullman Lautaro Martinez, Henrikh Mkhitaryan, Davide Frattesi e Benjamin Pavard. "Nessuno dei tre preoccupa lo staff nerazzurro e ci aspetta un definitivo rientro in gruppo per tutti nella settimana che inizia domani, a differenza del piano previsto per Lautaro", spiega La Gazzetta dello Sport.

L'armeno è alle prese con un affaticamento alla coscia destra, mentre l'ex Sassuolo ha rimediato un guaio muscolare all’addome. Buoni segnali anche dal difensore francese, la cui caviglia è vicina ad essere rimessa in sesto. Il resto dei giocatori più spremiuti negli ultimi giorni oggi inizierà a riprendere fiato partendo dalla panchina.

